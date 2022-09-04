Салат із перцю й квасолі: запасіться вітамінами на холодну зиму
Заготовки з квасолею, каже кулінарка Лариса Павлюк, дуже цікаві і ситні. Таку консервацію можна їсти і холодною, і гарячою. Прекрасно цей салат підійде і для швидкого приготування супу чи борщу.
Інгредієнти:
- 5 кг солодкого перцю
- 3 кг помідорів
- 2 кг цибулі
- 2 стакани (по 200 г) сирої квасолі
- 300 г цукру
- 100 г солі
- 200 мл 9% оцту
- 0,5 л олії
Приготування:
Перець нарізати соломкою, цибулю — півкільцями, помідори — скибочками, квасолю відварити до готовності.
У великому посуді змішати всі овочі та квасолю. Заправити їх цукром, сіллю, оцтом та олією. З моменту закипання варити 1 годину. Розкласти в підготовлені банки. Закатати.
Вихід — орієнтовно 7 літрів.
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