Салат із перцю й квасолі: запасіться вітамінами на холодну зиму

Заготовки з квасолею, каже кулінарка Лариса Павлюк, дуже цікаві і ситні. Таку консервацію можна їсти і холодною, і гарячою. Прекрасно цей салат підійде і для швидкого приготування супу чи борщу.

Інгредієнти:

5 кг солодкого перцю

3 кг помідорів

2 кг цибулі

2 стакани (по 200 г) сирої квасолі

300 г цукру

100 г солі

200 мл 9% оцту

0,5 л олії

Приготування:

Перець нарізати соломкою, цибулю — півкільцями, помідори — скибочками, квасолю відварити до готовності.

У великому посуді змішати всі овочі та квасолю. Заправити їх цукром, сіллю, оцтом та олією. З моменту закипання варити 1 годину. Розкласти в підготовлені банки. Закатати.

Вихід — орієнтовно 7 літрів.

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