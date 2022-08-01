Біла квасоля без оцту: корисна та смачна заготовка на зиму

Зі зберіганням квасолі, без якої неможливо уявити справжній український борщ, ніби клопотів нема — висушив і маєш. Проте, щоб її зварити, треба звечора замочити, та й вариться довго. А ще зберігати треба у герметичній посудині, щоб шкідники не поїли. Тож кулінарка Ольга Черкевич радить зробити на зиму декілька баночок ось такої квасолі. Вона буде і закускою, і до борщу знадобиться.

Інгредієнти:

1 кг свіжої полущеної великої квасолі (яська),

12 зубчиків часнику,

духмяні трави до свого смаку: тим'ян, орегано, чебрець, естрагону.

Маринад: 2 ст. л. cолі, 1,5 л води.

Приготування:

Варіть квасолю у воді приблизно 30 хв. під кришкою, відцідіть і розкладіть у баночки. Додайте у кожну духмяні трави та по 2 зубчики часнику.

Зваріть маринад із солі та води. Киплячим залийте квасолю у банках, закрутіть і стерилізуйте 10 хв. Наступного дня повторно стерилізуйте 20 хв.

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