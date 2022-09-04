Раніше готував для шейхів, а тепер — для бійців ЗСУ: українець залишив роботу в Катарі та повернувся на Батьківщину

Військовий кухар Назарій Антончук балує солдатів свого підрозділу екзотичними стравами — такими, як курятина по-індійськи, свинина з ананасами, лазан'я — з тієї простої причини, що до нападу росіян на Україну працював шеф-кухарем престижного ресторану в Катарі, де серед відвідувачів було чимало шейхів.

У важку для країни годину він залишив роботу за кордоном і повернувся до України, щоб вступити до лав ЗСУ, йдеться у сюжеті ТСН.

«Я повернувся, захищати свою країну, але так як я маю можливість допомагати, чим я можу, я почав допомагати», — говорить він.

Спочатку з друзями годували переселенців та військових, як волонтери. Згодом і сам вступив до Збройних сил, тоді почав вивчати, як би краще нагодувати бійців. Потім, погодивши з керівництвом, взявся урізноманітнити меню у своєму підрозділі.

«До нас приїжджали ананаси і тому я вирішив зробити альтернативу і зробити свинину з ананасами», — розповідає кухар і додає: «Хороший солдат — смачно нагодований солдат».

Назарій зі звичних продуктів готує страви, які потрібно пошукати в ресторанах. Та ще й навчає інших.

«Їжджу на батальйони та навчаю, бо на звичайних кухнях готувати, так само і на польових. Люди хочуть завжди їсти, без їжі ми не зможемо воювати», — переконаний він.

За словами хлопця, він жодного разу не засумнівався, що зробив правильно, повернувшись з-за кордону.

«Тут брат, мама, тато, бабуся, дідусь. Якби я почував себе, якби, не дай Боже, щось трапилося б із сім'єю», — каже він.

Тепер Назарій зі своєю командою розробляє оновлене меню для військових свого підрозділу, щоб подати керівництву на затвердження.

Як писали «ФАКТИ», далеко не всі чоловіки повернулися з-за кордону, щоб захищати Батьківщину від вторгнення росіян. Так, у Мережі активно обговорюють факт неповернення до країни відомого артиста Потапа. Він залишив Україну незадовго до повномасштабного вторгнення. Його дружині Насті Каменських довелося навіть виправдовуватись за свого чоловіка. Вона заявила, що через стрес у Потапа паралізувало половину обличчя і він зараз дуже хворіє.

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