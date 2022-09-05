«Як професор»: Коноплянка забив шикарний гол зі штрафного в чемпіонаті Польщі (відео)

Один із легендарних футболістів в історії збірної України Євген Коноплянка, який пропустив Євро-2020 через травму, відзначився точним ударом у четвертому за ліком національному чемпіонаті у кар'єрі. 32-річний півзахисник, котрий виступає за «Краковію», після взяття воріт суперників в українській прем'єр-лізі, німецькій бундеслізі та іспанській примері забив дебютний м'яч у чемпіонаті Польщі.

На 28-й хвилині домашнього поєдинку з «Ракувом» український футболіст, який грав до 74-ї хвилини, розкішно пробив зі штрафного та вивів свою команду вперед, започаткувавши розгром команди другого українця Владислава Кочергіна — 3:0.

«Я щасливий і пишаюся хлопцями та їхньою мудрістю. Дуже задоволений голом Коноплянки зі штрафного. Він зробив це як професор», — заявив після поєдинку головний тренер «Краковії» Яцек Желінські.

Зазначимо, що після восьми турів «Краковія» з 13 очками посідає у чемпіонаті країни четверте місце. Що ж до Конополянки, який пропустив перші чотири тури через травму, то він відзначився влучним «пострілом» за команду з Кракова у другій грі поспіль. Минулої середи ексфутболіст «Дніпра», «Шальке», «Севільї» та «Шахтаря» забив гол у Кубку Польщі «Лагуву» та допоміг своїй команді пробитися до 1/16 фіналу турніру.

Нагадаємо, що Євген Коноплянка — срібний та бронзовий призер чемпіонату України, а також фіналіст Ліги Європи у футболці «Дніпра». Із «Севільєю» півзахисник виграв Лігу Європи, з «Шальке» став віцечемпіоном Німеччини, а з «Шахтарем» здобув «золото» УПЛ.

У футболці збірної України Євген провів 86 матчів та забив 21 м'яч. За кількістю ігор за «жовто-синіх» його випереджають лише Тимощук (144), Шевченко (111), Ярмоленко (109), Пятов (102), Ротань (100), Гусєв (98) та Шовковський (92), а за кількістю голів — лише Шевченко (48) та Ярмоленко (45).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Мар'ян Швед у день народження забив фантастичний гол прямо з кутового.

Фото ФК «Краковія»

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