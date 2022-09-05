Ексчемпіон світу Енді Руїс, який бив Джошуа, виграв видовищний бій з трьома нокдаунами (відео)

У ніч на понеділок, 5 вересня, на Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі (США) відбувся видовищний претендентський бій у суперважкій вазі (понад 90,7 кг) між мексиканцем з американським паспортом Енді Руїсом (35 перемог, 22 з них — нокаутом, 2 поразки), який свого часу сенсаційно переміг Ентоні Джошуа, та кубинцем Луїсом Ортісом (33 перемоги, 28 з них — нокаутом, 3 поразки).

Стартовий раунд впевненіше провів 43-річний ветеран боксу Ортіс, який ледь не вирубав 33-річного опонента серією ударів.

Щоправда, 120-кілограмовий мексиканець не лише встояв, а й показав у другій трихвилинці, хто в хаті господар, правим хуком відправивши кубинця в нокдаун. Вражений Ортіс зумів піднятися і продовжив бій, але за кілька секунд знову опинився на настилі рингу. До честі колишнього тимчасового чемпіона світу WBA, його не зламав і другий нокдаун.

Більше того, надалі Ортіс зміг скласти Руїсу гідну конкуренцію (особливо докучав Енді важкий лівий джеб Луїса), але в сьомій трихвилинці кубинець все ж пропустив різкий правий бічний і втретє побував у нокдауні.

В час, що залишився, Енді Руїс намагався «добити» суперника, який практично не бачив лівим оком, але той протримався всі 12 раундів, хоч і програв одноголосним рішенням суддів — 112:113, 111:114 та 111:114. Згідно зі статистикою Compubox, у Руїса цілі досягли 26,5 відсотка ударів проти 18,2 відсотка у Ортіса.

Енді Руїс

Таким чином, Енді Руїс ще на крок наблизився до бою за чемпіонський пояс WBC, яким володіє британець Тайсон Ф'юрі. Нагадаємо, що Циганський король вирішив відновити кар'єру у боксі і навіть прийняв виклик Олександра Усика.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Енді Руїс переможно повернувся на ринг у бою з Крісом Арреолою .

Фото Twitter PremierBoxing

169

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram