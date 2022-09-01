Забудьте про спеку та діставайте ковдри: в Україні різко похолодає, у Карпатах — сильні дощі

Найближчої ночі на українців очікує похолодання — 2 вересня у північних, західних та в більшості центральних областей буде лише +6+10 градусів, у південній частині, східних областях, а також у Чернівецькій та Дніпропетровській областях — тепліше: до +10+16 градусів.

Такий прогноз погоди дає синопткиня Наталія Діденко, за словам якої, денна температура у п'ятницю очікується у межах +17+22 градусів, на заході місцями — до +15+18 градусів. На півдні та південному сході передбачається до +20+25 градусів.

Опади у більшості областей України малоймовірні, лише у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях пройдуть локальні дощі, у Карпатах можливі сильні дощі.

У Києві 2 вересня вночі +8+10 градусів, вдень близько +20 градусів. Дощів у столиці не очікується.

«Для любителів позакликати бабине літо, хочу повідомити, що воно вже прийшло. В українському помірно-континентальному кліматі бабине літо приходить орієнтовно на Пречисту, 28 серпня, і називають його якимось віковим оксюмороном — молодим бабиним літом. Воно триває до 11 вересня», — додала синопткиня та повідомила, що старе бабине літо наступить в другій половині вересня та на початку жовтня. А третє припадає на середину листопада, після чого наступають перші справжні холоди.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що з 5 по 7 вересня очікується переважно суха погода, а 8−9 вересня можливе переміщення атмосферного фронту зі заходу на схід, що принесе до більшості областей, окрім південних, невеликі дощі. Температура у період 5−9 вересня очікується: ночами — до +6+14 тепла, а вдень до +18+24 градуси. На півдні передбачається вночі до +10+18 градусів, вдень — до +23+28 градусів.

В Укргідрометцентрі прогонзують, що цього року протягом вересня, особливо у першій його половині, на значній території країни ще зберігатиметься літня погода. Середня за місяць температура може бути на 1 градус вищою, ніж протягом останніх 30 років.

Фото Pixabay

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