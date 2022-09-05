«Зробіть ковдру для цибулин»: як зберегти цибулю-сіянку до весни

Посадивши цибулю наприкінці жовтня — у листопаді, господар з Вінниччини Віталій Поймало зберігає її до весни. Найперше, каже, треба підготувати грядку. Які розміри вона матиме, то залежить від кількості сіянки.

«На грядку слід внести органічні добрива. Перед висаджуванням на грядці треба зробити борозенки завглибшки десь 15 сантиметрів, — каже пан Поймало. — У них слід покласти дрібно насічену суху солому, аби вона була ніби ковдра для цибулин. На солому й будемо висаджувати сіянку. Згодом борозенки треба накрити шаром перегною і зверху легко утрамбувати. До речі, садити сіянку слід густо. А вже в червні вас потішать повноцінні цибулини. Є ще й інший спосіб зберігання сіянки. Для цього треба трохи попрацювати та закопати цибулю на городі. Але місце сховку слід ретельно обрати. Воно має бути таке, що не запливає водою під час відлиги. Тут слід викопати півметрову яму. Добре висушену й ретельно перебрану цибулю покласти в звичайний ящик, дно вистелити соломою. Цибулі треба накладати стільки, щоб була гірка заввишки 15−20 сантиметрів. І знову все накрити соломою».

І будьте певні, що вся сіянка збережеться. Можете викопувати й садити чи продавати.

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