Садити чи не садити: плюси та мінуси посадки цибулі «під зиму»

Садівники часто задаються питанням про те, коли краще висаджувати цибулю, щоб отримати хороший врожай: восени чи навесні. Кожен час висадки овочів має свої переваги та недоліки, пише Telegram-канал «уДачное место».

Переваги висадки цибулі «під зиму»:

- Зменшення числа прополок. На ранніх етапах спостерігатиметься повна відсутність бур'янів, які просто не витримають суперництва з ранніми сходами.

- Відсутність стрілок. Для посадки під зиму використовуються дрібні цибулини, які не стрілкуються.

- Отримання достатньої кількості вологи. Цибулини, посаджені восени, отримають всю воду, що утворилася після танення снігу навесні.

- Найкраща якість цибулі. А все завдяки потужній кореневій системі, через яку овочі виходять соковитішими і більшими.

- Відсутність хворих культур. Урожай виходить цілком здоровим, оскільки відбувається природний відбір в умовах зимівлі.

- Відсутність великої кількості шкідників. У той час, коли з'являється рання цибуля, більшість ворогів ще не встигла прокинутися.

Однак у осінньої посадки цибулі є й деякі недоліки:

- Менша врожайність (порівняно зі збором у літній період). При цьому кількість зібраних овочів зменшиться ще більше, якщо припуститися помилки в часі посадки;

- Велика ймовірність відсутності сходів;

- Складність визначення найкращого періоду проведення робіт.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чого не любить цибуля.

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