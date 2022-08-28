Садити чи не садити: плюси та мінуси посадки цибулі «під зиму»
Садівники часто задаються питанням про те, коли краще висаджувати цибулю, щоб отримати хороший врожай: восени чи навесні. Кожен час висадки овочів має свої переваги та недоліки, пише Telegram-канал «уДачное место».
Переваги висадки цибулі «під зиму»:
- Зменшення числа прополок. На ранніх етапах спостерігатиметься повна відсутність бур'янів, які просто не витримають суперництва з ранніми сходами.
- Відсутність стрілок. Для посадки під зиму використовуються дрібні цибулини, які не стрілкуються.
- Отримання достатньої кількості вологи. Цибулини, посаджені восени, отримають всю воду, що утворилася після танення снігу навесні.
- Найкраща якість цибулі. А все завдяки потужній кореневій системі, через яку овочі виходять соковитішими і більшими.
- Відсутність хворих культур. Урожай виходить цілком здоровим, оскільки відбувається природний відбір в умовах зимівлі.
- Відсутність великої кількості шкідників. У той час, коли з'являється рання цибуля, більшість ворогів ще не встигла прокинутися.
Однак у осінньої посадки цибулі є й деякі недоліки:
- Менша врожайність (порівняно зі збором у літній період). При цьому кількість зібраних овочів зменшиться ще більше, якщо припуститися помилки в часі посадки;
- Велика ймовірність відсутності сходів;
- Складність визначення найкращого періоду проведення робіт.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, чого не любить цибуля.36
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