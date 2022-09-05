«Медузи мало не здохли від захоплення»: Слава Камінська «вигуляла» новий купальник на Північному морі

Популярна українська поп-співачка Слава Камінська виклала фото у купальнику, чим порадувала фоловерів. Зараз Слава перебуває у Нідерландах разом із дітьми та мамою. Попри те, що це північна країна, вереснева погода сонячна та тепла.

Шанувальники висловили своє захоплення: «По-моєму не тільки медузи», «Як завжди у чудовій формі», «Ти прекрасна — богиня», «Одна конструкція, купальника то й не видно», «Люблю твій гумор», «Загадка на пляжі».

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська, колишня солістка гурту «НеАнгели», яка зараз займається сольною кар'єрою, невдало привітала українців із Днем незалежності, чим викликала шквал критики.



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