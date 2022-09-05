Груші, запечені з сиром, — ніжні та неймовірно ароматні
Сезонна груша відмінно «дружить» і з твердим сиром, і з домашнім. З цим фруктом можна приготувати смачний сніданок — сирники. А ще грушу можна запекти в духовці з тим самим сиром.
Рецепт запеченої груші пропонує ресурс «Копилка рецептов». Ця страва, як стверджують автори, виходить ніжною і неймовірно ароматною.
Інгредієнти (на одну порцію):
- Груша стигла -1 шт;
- Сметана — 0,5 ст.л.;
- Мед -1 ч. л.;
- Горіхи — для прикршання;
- Лимонний сік — 0.5 ч.л.;
- Кориця — щіпка.
- Сир — пару ложок.
Приготування:
- Грушу помити і розрізати на 2 частини, ложкою вийняти середину, збризкати лимоном і посипати корицею.
- Змішати сир, сметану, мед і викласти в середину груші.
- Загорнути кожну грушу у фольгу та запікати при 180 градусах 25−30 хв.
- Остудити і подати до столу, поливши медом і прикрасивши горіхами.
Дієтологи стверджують, що груші допомагають утримати нормальну вагу, знижують ризик раку, діабету, хвороб серця та судин.
Фото Pixabay56
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