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Груші, запечені з сиром, — ніжні та неймовірно ароматні

18:33 5 вересня 2022
Груші

Сезонна груша відмінно «дружить» і з твердим сиром, і з домашнім. З цим фруктом можна приготувати смачний сніданок — сирники. А ще грушу можна запекти в духовці з тим самим сиром.

Рецепт запеченої груші пропонує ресурс «Копилка рецептов». Ця страва, як стверджують автори, виходить ніжною і неймовірно ароматною.

Інгредієнти (на одну порцію):

  • Груша стигла -1 шт;
  • Сметана — 0,5 ст.л.;
  • Мед -1 ч. л.;
  • Горіхи — для прикршання;
  • Лимонний сік — 0.5 ч.л.;
  • Кориця — щіпка.
  • Сир — пару ложок.

Приготування:

  • Грушу помити і розрізати на 2 частини, ложкою вийняти середину, збризкати лимоном і посипати корицею.
  • Змішати сир, сметану, мед і викласти в середину груші.
  • Загорнути кожну грушу у фольгу та запікати при 180 градусах 25−30 хв.
  • Остудити і подати до столу, поливши медом і прикрасивши горіхами.

Дієтологи стверджують, що груші допомагають утримати нормальну вагу, знижують ризик раку, діабету, хвороб серця та судин.

Фото Pixabay

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