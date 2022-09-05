Груші, запечені з сиром, — ніжні та неймовірно ароматні

Сезонна груша відмінно «дружить» і з твердим сиром, і з домашнім. З цим фруктом можна приготувати смачний сніданок — сирники. А ще грушу можна запекти в духовці з тим самим сиром.

Рецепт запеченої груші пропонує ресурс «Копилка рецептов». Ця страва, як стверджують автори, виходить ніжною і неймовірно ароматною.

Інгредієнти (на одну порцію): Груша стигла -1 шт;

Сметана — 0,5 ст.л.;

Мед -1 ч. л.;

Горіхи — для прикршання;

Лимонний сік — 0.5 ч.л.;

Кориця — щіпка.

Сир — пару ложок. Приготування: Грушу помити і розрізати на 2 частини, ложкою вийняти середину, збризкати лимоном і посипати корицею.

Змішати сир, сметану, мед і викласти в середину груші.

Загорнути кожну грушу у фольгу та запікати при 180 градусах 25−30 хв.

Остудити і подати до столу, поливши медом і прикрасивши горіхами.

Дієтологи стверджують, що груші допомагають утримати нормальну вагу, знижують ризик раку, діабету, хвороб серця та судин.

Фото Pixabay

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