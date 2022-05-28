Сирники з грушею: ситний сніданок, який точно стане одним з улюблених

Такі сирники — це ідеальне рішення для тих, хто обожнює експериментувати і додавати до звичних страв нові нотки. Кулінарка Лариса Павлюк з Києва готує їх майже щодня й зізнається — це настільки апетитно, що не набридає.

Інгредієнти:

Сир — 250 г

Груша — 50 г

Яйця — 1 шт

Цукор — 15 г

Борошно рисове/вівсяне — 25 г

Манка — 25 г

Кориця, ваніль — до смаку

Мускатний горіх — за бажанням

Олія — 5 мл

Приготування:

Змішати яйця, сир, борошно, манку, ванілін, спеції, цукор, щіпку солі (можна скористатися блендером). Додати мілко нарізану грушу, гарно перемішати, дати трішки постояти.

Сформувати сирники, кладемо їх на деко, застелене хорошим пергаментом, за необхідності змастіть каплею олії.

Запікайте 15−20 хв при 180 градусах.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачного завиванця з маком.

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