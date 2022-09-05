«Можна зібрати онлайн докази про місце проживання боржника»: що робити, якщо платник аліментів перебуває за кордоном

Досить часто буває так, що платник аліментів перебуває за кордоном. Чи реально знайти його і все ж отримувати виплати, розповіла сімейна адвокатка Ольга Філатова:

«Якщо громадянин України проживає поза межами нашої країни, то таке проживання має підтверджуватись документально. Наприклад, запрошення на роботу, трудовий договір/контракт тощо. Адвокату в такому випадку потрібно шукати документи, які б підтвердили юридичний факт місця проживання боржника поза межами України, тобто докази. Перше та найлегше, що можна зробити, — зібрати онлайн докази про місце проживання або перебування боржника. Соціальні мережі є найпопулярнішою платформою для цього. Позначки щодо свого місця перебування чи праці в іншій країні, фото місця відпочинку або коментар із зазначенням „щасливих хвилини після закінчення робочого тижня“, саме це буде підтвердженням перебування або праці боржника поза межами України. Не потрібно забувати, що розшуком місця проживання та місця праці боржника займаються ще й органи державної виконавчої служби, приватний виконавець. При ознайомленні з матеріалами виконавчого провадження можна отримати документи, які допоможуть підтвердити місце проживання боржника поза межами України. Наприклад, відповідь від Державної прикордонної служби про час та місце виїзду чи приїзду боржника в Україну, копію закордонного паспорта з відмітками про виїзд боржника на територію іншої держави. У разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника — фізичної особи виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини. Розшук оголошується за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або за місцем проживання (перебування) стягувача. Ухвалою суду визначається підрозділ внутрішніх справ, на який покладається розшук боржника».

Якщо ж офіційних доказів перебування боржника поза межами України не буде знайдено, але у стягувача є рішення суду України про стягнення аліментів, то можливий ще варіант звернення з клопотанням до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції.

«Навіть якщо у стягувача немає офіційних доказів перебування боржника поза межами України, але він знає місце праці боржника „зі слів“, це не позбавляє його права на звернення з клопотанням про визнання і виконання рішення суду України про стягнення аліментів, до компетентного органу (суду) тієї іноземної держави де працює або проживає боржник. Відповідно до ст. 34 Конвенції від 23.11.2007 року, договірні держави забезпечують наявність у внутрішньому законодавстві ефективних заходів для примусового виконання. Такі заходи можуть охоплювати: відрахування із заробітної плати; звернення стягнення на банківські рахунки та інші джерела; відрахування з виплат соціального страхування;звернення стягнення на майно або примусовий продаж майна; відрахування з податкового відшкодування; зупинення чи арешт пенсійних пільг; повідомлення до кредитного бюро; відмова, зупинення чи відкликання різноманітних дозволів (наприклад, водійських прав); використання медіації, примирення або подібних процесів для здійснення добровільного виконання».

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