Україна розбила Нідерланди і вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату світу з волейболу (відео)

У понеділок, 5 вересня, чоловіча збірна України з волейболу, яка поступилася у групі Сербії (0:3), а також перемогла Туніс (3:0) і Пуерто-Ріко (3:1), провела в столиці Словенії Любляні проти Нідерландів поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу, який після усунення росії проходить у Польщі (Катовіце, Глівіце) та Словенії (Любляна) за участю 24 команд.

Якщо віцечемпіони світу-1994, олімпійські чемпіони-1996 та чемпіони Європи-1997 голландці на попередній світовій першості у 2018 році дійшли до чвертьфіналу, то Україна взагалі не виступала на ЧС з далекого 1998 року, коли посіла підсумкове 10-те.

Підопічні латвійського спеціаліста Угіса Крастіньша блискуче провели поєдинок з 12-ю командою світового рейтингу і завдяки перемозі у трьох сетах — 3:0 (25:16, 25:19, 25:18) вперше в історії пробилася до ¼ фіналу чемпіонату світу.

Найрезультативнішим у складі нашої команди став Василь Тупчій (14 очок). У голландців найбільше пунктів набрав Тер Хорст (11).

У чвертьфіналі ЧС-2022 команда України зіграє в середу, 7 вересня, у Любляні проти словенців, які вибили до 1/8 фіналу німців (3:1).

Інші поєдинки за путівку до чвертьфіналу принесли такі результати: Італія — Куба — 3:0, США — Туреччина — 3:2, Польща — Туніс — 3:0. Ще у трьох зустрічах 1/8 фіналу зіграють Франція — Японія (5 вересня), Сербія — Аргентина та Бразилія — Іран (6 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловіча збірна України з волейболу на чемпіонаті Європи-2021 дійшла до 1/8 фіналу.

Фото volleyballworld.com

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