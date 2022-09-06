Президент ФК «Рух» Григорій Козловський замовив 500 буржуйок для українських захисників

Президент клубу продовжує свою волонтерську діяльність. Минулого тижня Григорій Козловський передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій. На цей раз за кошти президента «Руху» виготовили півтисячі буржуйок, які вже незабаром вирушать на передову.

«Літо закінчилось, тому нам потрібно готуватись до зими. Розуміємо, що бойові дії будуть тривати в холодну пору року. Нам потрібно зробити все, аби наші славні захисники та захисниці України мали можливість перебувати в теплі. Вони повинні берегти своє здоров’я і зберігали здоровий дух, щоб бити орків і гнати їх до оркостану. Власник Львівської шкарпеткової кооперативи Петро Соболь розробив методику виготовлення буржуйок, які легко перевозити по різних позиціях в легковому автомобілі. Ми хотіли б поділитися цим досвідом з іншими волонтерами. Станом на сьогодні ми вже придбали 500 таких буржуйок. Якщо робити таку буржуйку з нових матеріалів, то її вартість становитиме близько 9000 гривень. Пан Петро знайшов можливість робити це за 3200 гривень. Це втричі дешевше. Також на цій буржуйці наші хлопці та дівчата зможуть закип’ятити воду, приготувати гарячу їжу. У цих буржуйок пряма тяга. Це зроблено для того, аби чадний газ не потрапив у приміщення, де перебуватимуть наші військові, адже багато таких буржуйок будуть розташовані нижче від рівня землі. Відтак, в плані безпеки це правильне робоче рішення. Таким чином хотіли б висловити подяку нашим славним захисникам та захисницям. Нам потрібно обов’язково перемогти тих заклятих та ненависних орків, щоб якнайшвидше їх прогнати з нашої святої землі», — розповів президент ФК «Рух» Григорій Козловський.

Буржуйки на замовлення президента «Руху» виконали на Львівській шкарпетковій кооперативі.

«Ми не зупиняли діяльність нашого підприємства з початку повномасштабної війни в Україні. В основному ми спеціалізуємось на виготовленні шкарпеток, відтак, наша продукція з перших днів бойових дій була затребувана військовими. Але окрім цього був запит від волонтерів на буржуйки. Ми домовились із Львівелектротрансом. Вони нам віддали старі демонтовані опори, і саме з них була виготовлена перша партія буржуйок, які вже в березні були на передовій. Зараз, оскільки ми знову заходимо у період холодів, знову потрібно відновлювати виробництво буржуйок. Маємо вже певні напрацювання. Прагнемо максимально забезпечити побутові умови для наших захисників та захисниць, щоб вони могли себе відчувати в певному комфорті, наскільки це можливо.

Таку буржуйку, яку ми виготовляємо, можна уніфікувати на позиціях. Ми її спеціально не нарощували різними додатковими агрегатами. Можна додатково по боках зробити «вуха» для просушування речей. Але це потрібно робити вже на місці, адже в іншому випадку це ускладнює транспортування. Кожен вже собі зможе модернізувати буржуйку, як собі захоче, на місці дислокації", — каже власник Львівської шкарпеткової кооперативи Петро Соболь.

Варто відзначити, що це вже не перша благодійна допомога президента футбольного клубу «Рух». Раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже було придбано 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.

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