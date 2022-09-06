Росіянам світить котел: полковник розповів про ситуацію на Харківщині

На 195-ту добу масштабного вторгнення військ рф в Україну ізюмське угруповання ворога намагається наступати на південь у бік Слов'янська, але ЗСУ не дають їм рухатися. Рух на захід також нейтралізується українськими військовими, тож за останні тижні окупанти особливо не просунулися.

Про це розповів військовий льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан в ефірі Апостроф TV.

«Рух з Балаклії також нейтралізується. ЗСУ розбивають мости та логістику навколо цього угрупування окупантів, яке потенційно може опинитися в котлі. Переправи в районі Куп'янська розбиті. Склади там уже зруйновані, тому угруповання в Ізюмі буде братися в вогняний мішок. південних позицій. За останні пару днів звільнили селище Озерне», — розповів він.

Світан вважає, що такими темпами одного-двох місяців має вистачити на те, щоб «розібратися» із цим угрупуванням окупантів.

«Командування Росії охололо до Слов'янська і Краматорська, тому що рух з півночі зупинено ЗСУ, а інші напрямки (річка Сіверський Донець) проблемні для наступу. З півдня Слов'янськ прикриває Бахмут. Окупанти, збільшивши вдвічі кількість військ, не можуть там досягти успіху. Наразі цим містам насамперед загрожують саме артобстріли», — констатував Світан.

Нагадаємо, що 6 вересня кількість ліквідованих в Україні окупантів перевищила 50 тисяч.

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