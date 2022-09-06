«Вживайте більше клітковини та менше хліба»: лікар розповів, як запобігти геморою

За словами хірурга-онколога Дмитра Шамрая, геморой є хворобою цивілізації, близько 40% людей хоча б раз у житті страждали від симптомів. Ніхто не знає точної причини захворювання, але медикам відомі фактори ризику.

«Факторами ризику є: сидячій спосіб життя, часті закрепи або пронос, деякі види спорту (велосипед, мотоцикл, паверліфтинг), вагітність, тривале сидіння в туалеті, обтяжена спадковість, — каже лікар. — Згідно з американськими та японськими рекомендаціями щодо лікування геморою 1−2 стадії, модифікація способу життя та профілактика закрепів та проносів мають вирішальне значення у лікуванні геморою. Слідкуйте за регулярним та м'яким випорожненням. Вживайте більше клітковини — зелень, овочі, деякі фрукти. Та, навпаки, менше продуктів, які закріплюють кал: хлібобулочних виробів, макаронів, рису тощо. Пити велику кількість рідини — не менше ніж 1,5 літра рідини на добу. Рідина дійсно є великою проблемою серед жінок, 40−50% пацієнток не справляються з цією рекомендацією.

При неможливості вилікувати закрепи за допомогою дієти звертайтесь до сімейного лікаря або гастроентеролога. Не вживайте гостру їжу та міцні спирті напої, якщо у вас вже є геморой. Профілактика сидячого способу життя, помірні фізичні навантаження — ходіння не менше 5 км на день, біг, плавання, ігрові види спорту. Але не під час загострень геморою. Уникайте підняття великої ваги та регулярних катань на велосипеді, якщо вас турбує ця хвороба. Я кажу своїм пацієнтам: «Велосипед тепер для вас як хобі вихідного дня».

Рідше підіймайте важке у побуті. Це, пояснює лікар, особливо стосується жінок з маленькими дітьми.

«Не користуйтесь туалетним папером, використовуйте гігієнічний душ. Уникайте тривалого сидіння на унітазі, не беріть смартфон в туалет. Тривалість нормальної дефекації — 5 хвилин».

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