Заспокоює та омолоджує: дієтологиня розповіла, чому під час війни корисно їсти квашену капусту

Квашену капусту зазвичай їдять взимку, бо там багато корисного вітаміну С. Але якщо влітку щодня з'їдатимете хоча б 50 — 100 г квашеної капусти, зміцните своє здоров'я на декілька рівнів. В цьому переконана дієтологиня Оксана Скиталінська.

— Квашена капуста лише на перший погляд така собі звична простенька страва, — пояснює Оксана Скиталінська. — Насправді ж це їжа для суперсильних тілом та розумом людей. Накручуючи на виделку порцію соковитої капусти, ми одержуємо приблизно 1 мільярд КУО (колонієутворювальних одиниць) молочнокислих бактерій (лактобактерій), причому до 26 різних штамів. Зазвичай вони живуть на листочках капусти. Працюють вони надзвичайно злагоджено: одні запускають процес бродіння (ферментації), а інші — його продовжують. Лактобактерії захищають квашену капусту від грибків та плісняви, й в цьому їм допомагає сіль.

— Чому квашена капуста — це ліки під час війни?

— Війна — це тривалий стрес, який безслідно не минає для організму і наслідки якого даються взнаки важко і довго. І квашена капуста може допомогти як засіб від депресії та стимулятор розумової діяльності. Емоційний стрес та депресія прискорюють старіння. В першу чергу тому, що в процесі квашення виробляється нейромедіатор ацетилхолін, який має заспокійливу дію. Крім того, вітамін С потрібен для синтезу серотоніну із триптофану (а це і активність вдень, і міцний сон вночі).

Це також ліки для кишківника. Живі лактобактерії захищають кишківник від різних інфекцій. Квашена капуста не лише постачає в кишківник живі пробіотики (лактобактерії), але і пребіотики — клітковину капусти.

Квашена капуста — ліки для судин та профілактики атеросклерозу, які знижують рівень сечової кислоти у крові, захищають від подагри та каміння в нирках. Пробіотики розщеплюють пурини (інозин та гуанозин), сповільнюють старіння.

Окрім вищезгаданих корисних властивостей, квашена капуста містить легкозасвоювану L-форму вітаміну С (не дуже багато, але достатньо для нормального обміну речовин). Він необхідний для синтезу білка колагену — основного білка сполучної тканини (при дефіциті зуби слабо тримаються у яснах, погіршується робота суглобів). Вітамін С у квашеній капусті «подорожує» по кишківнику аж до товстої кишки, тобто поступає в організм поступово. Крім того, вітамін С зповільнює процеси окислення, які руйнують організм, гальмуючи надмірну активність вільних радикалів. Антиоксидантна дія вітаміну С така велика, що лише за 1 секунду вона ліквідує 1010 молекул активного гідроксила.

— Як вживати квашену капусту?

— Дуже добре — з невеличкою кількістю нерафінованої олії, наприклад соняшникової (пів-одну чайну ложечку на порцію). Така олія багата вітаміном Е, який захищає вітамін С від руйнування (окислення).

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Фото: pixabay.com

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