Прибрала до рук продукти на 200 людей, але замість постраждалих годувала родичів: у Харкові затримали псевдоволонтерку

У Харкові повідомили про підозру місцевій мешканці, яка вкрала гуманітарну допомогу майже на 150 тис. грн, повідомили в обласній прокуратурі.



Під час слідства з'ясувалося, що 27-річна харків'янка отримала від волонтера продукти харчування для приготування гарячих страв та видачі їх як гуманітарну допомогу мешканцям будинку у Холодногірському районі Харкова, які постраждали від російського ракетного удару.



Жінка увійшла у довіру до волонтера, розповіла про те, що вона організує для мешканців постраждалого будинку, де, за її словами, мешкає 200 осіб, видачу гарячих страв.

Шахрайка повідомила, що їжу приготує у спеціально обладнаних приміщеннях у підвалі будинку, яких насправді ніколи не існувало.



Отримавши продукти харчування від волонтера, підозрювана «вдавала вигляду», що допомагає городянам. Вона фотографувала своїх родичів на кухні для фейкового фотозвіту, який надсилала волонтеру. Насправді всі продукти «благодійниця» залишила собі.

Шахрайка завдала збитків на суму майже 150 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві викрили групу шахраїв, які представлялися волонтерами та присвоювали благодійні внески українців на допомогу хворим дітям.

А в Калуші псевдоволонтер витратив 140 тисяч гривень, передані йому військовими на покупку автомобіля та дрону, на азартні ігри.

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