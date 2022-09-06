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«Для профілактики обробіть розчином марганцівки»: як правильно зберігати гладіолуси для посадки

22:30 6 вересня 2022
гладіолуси

Цибулини гладіолусів викопують із другої половини вересня і до постійних осінніх приморозків. Як правильно це зробити і як зберігати, щоб у новому сезоні з них виросли гарні квіти, розповіла квітникарка Раїса Поймало, яка раніше давала поради щодо вирощування ехінацеї та чебрецю.

«Як викопали цибулини гладіолусів, потрібно відразу обрізати коріння і стебла під саму цибулину. Також дуже акуратно, не ушкодивши дінце цибулини, слід вилучити стару цибулину гладіолуса. Якщо бульбоцибулини гладіолуса після викопування брудні, із землею, їх треба помити у проточній воді. Для профілактики цибулини варто обробити рожевим (0,3%) розчином марганцівки, потримавши у ньому 20−30 хвилин. Після цієї процедури цибулини треба просушити. У кімнатних умовах цей процес триває 30−40 днів. Але якщо у вас невелика кількість циблин, то краще посушити їх „примусово“, наприклад, феном чи будь-яким іншим нагрівальним приладом. Це зупинить можливий розвиток грибкових хвороб, які при кімнатному сушінні прогресують».

За словами квітникарки, найкраще місце для зберігання цибулин — сухий підвал.

«Але універсальним місцем для зберігання цибулин гладіолусів завжди буде нижня полиця холодильника, куди кладуть овочі. Зберігати цибулини гладіолусів найкраще в паперовому пакеті з декількома отворами для «дихання».

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