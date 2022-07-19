Розмаїття відтінків пеларгонії вражає: як вирощувати цю рослину, розповіла квітникарка
Пеларгонія (або герань) сьогодні одна з найпопулярніших квіток у поціновувачів краси. Вона може квітнути не тільки у вазоні, але й у відкритому ґрунті.
Про особливості догляду за пеларгонією «ФАКТАМ» розповіла квітникарка Тетяна Кравченко, яка розповідала, як виростити астри.
«Використовуйте калійні добрива хоча б раз на десять днів»
— Якщо хочете милуватися пеларгонією до самих морозів, висадіть саджанці та поливайте два тижні вечорами, щоб укорінилися, — говорить Тетяна Кравченко. — А потім це робіть по мірі висихання землі. Ексклюзивну сортову пеларгонію раджу висаджувати не у ґрунт, щоб сонце занадто не палило, а у горщики в підвісних кашпо, які ви можете у разі потреби перемістити.
— Як вибрати саджанець?
— Головні критерії — добре розвинена коренева система та розкішна зелена крона, яка для квітки є джерелом, з якого вона черпає сили.
— Які добрива потрібні пеларгонії?
— Калійні, щоб вона пишно цвіла. Вони корисні для всіх квітучих рослин. Використовуйте їх хоча б раз на десять днів. А краще — раз на тиждень.
«Чудовий тандем з цинарарією приморською. Це краса неймовірна!»
— Розмаїття кольорів пеларгонії вражає. Які найнезвичайніші?
— Наприклад, дуже гарна світло-рожева пеларгонія з червоними крапочками. Ще мені дуже подобається темно-рожева з темним кантом. Гарні й сонячно-жовта пеларгонія, й білосніжна.
— З якими рослинами пеларгонія дружить, а яке сусідство несприятливе?
— Чудовий тандем з цинарарією приморською. Це краса неймовірна! А от високі рослини, які затіняють пеларгонію, не краще сусідство.
— За що ви любите цю квітку?
— За гамму кольорів. Очей не відірвати від цієї краси. Та й особливого клопоту з пеларгонією немає. Її може вирощувати кожен, хто бажає.
А як правильно розмножувати лілії, розповіла садівниця з Вінниччини Раїса Поймало.
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Фото з альбому Тетяни Кравченко68
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