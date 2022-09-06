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Україна

Мобілізація в Україні: в Раді запропонували звільнити від призову ще дві групи чоловіків

18:00 6 вересня 2022
військові

Під час мобілізації, що проходить в Україні в особливий період, періодично виникають питання про відстрочку від призову на військову службу для різних категорій військовозобов'язаних.

Народні депутати пропонують звільнити від мобілізації вихователів дитсадків та спортивних тренерів.

Законопроєкт № 7726 про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зареєстровано на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, тренери установ фізичної культури та спорту державної чи комунальної форми власності.

Звільнення діятиме, якщо чоловіки працюють у цих закладах за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, яка відповідальність передбачена за неявку до військкомату.

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