«Красуня!» Внучка Ротару захопила українців своїм новим виглядом (відео)

Онука співачки Софії Ротару Соня Євдокименко перебуває за кордоном, але після нападу путіна на Україну часто публікувала пости на підтримку своєї Батьківщини.

Через це її особистий блог зазнає нападів злісних російських хакерів, і Соня змушена його періодично закривати.

Проте шанувальники дівчини дізнаються новини про неї з фото та відео, які публікують її родичі.

Так, напередодні мама красуні, Світлана Євдокименко розмістила у своєму Instagram відео, на якому Соня постала у стильному сріблястому вбранні з оригінальною сумочкою через плече під пісню легендарного гурту 70-х Smokie.

Ймовірно, відео — частина зйомки якогось бренду. Як відомо, Соня працює моделлю та часто бере участь у сесіях для різних брендів та видань.

Читачам блогу нове відео із Сонею дуже сподобалося, і вони почали емоційно реагувати на нього: «Красотуля», «Неймовірна», «Чарівна», «Extraordinarily beautiful, classy — and truly magnetic!».

Також днями українці гідно оцінили фото Соні у вишиванці, розшитій білими нитками та в капелюсі від українського дизайнера Руслана Багінського. При цьому світлину вона прикрасила двома смайликами у кольорах національного прапора.

Нагадаємо, що легендарна бабуся — Софія Ротару — всупереч припущенням шанувальників та колишніх колег вирішила відзначати своє 75-річчя не в США, де навчається її онука, і не в Парижі, де знаходиться онук Анатолій, а на своїй малій батьківщині — у селі Маршинці Чернівецькій області.

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