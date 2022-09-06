Сьогодні російські загарбники знову завдали ударів по українських населених пунктах. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, повідомили у Генштабі.



Протягом поточної доби ворог завдав понад шість ракетних та понад десять авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України.

Підрозділи сил оборони утримують позиції та не дають окупантам можливості просуватися вглиб території України. Наші військові успішно відбили атаки ворога у районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка та Любомирівка.



Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад вісім ударів, під час яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.



Підрозділи протиповітряної оборони з різних напрямків знищили один вертоліт, БПЛА та п'ять крилатих ракет.



Знищено шість пунктів управління ворога, у тому числі й корпусного рівня, а також три об'єкти зосередження живої сили окупантів. До зони поразки потрапили дев'ять засобів протиповітряної оборони.



Одночасно знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв'язку, понтонну та поромну переправу, вісім складів боєприпасів різного рівня, що значно знизило можливості противника щодо ведення наступальних дій.

У зв'язку зі значними втратами збільшилася кількість ворожих підрозділів, які відводять на відновлення боєздатності.

Крім того, підрозділи приватних військових компаній росії змушені поповнюватися за рахунок ув'язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, на ранок 6 вересня кількість ліквідованих в Україні окупантів перевищила 50 тисяч.

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