Легенда збірної України розповів, як ледь не пішов на фронт, та хто його зупинив

Воротар донецького «Шахтаря», який розгромив у стартовому турі групового турніру Ліги чемпіонів німецький «Лейпциг», Андрій Пятов згадав, як хотів вступити до лав армії в перші дні війни, розповів про дружбу із Зеленським та про нинішні реалії футболу у воєнний час.

«У перші дні я був під впливом дуже сильного викиду адреналіну, — розповів Пятов в інтерв'ю польському виданню Sportowe Fakty. — Коли я віз сім'ю на захід України, подзвонив другу з Києва, хотів повернутися. Я хотів піти до армії, але мій друг порадив мені відмовитися від цієї ідеї та допомагати соціально, тому що я можу використати своє визнання, наприклад, беручи участь у благодійних матчах. Гроші, які ми збирали разом із «Шахтарем», йшли на пожертвування армії.

Ми розірвали зв'язок із більшістю родичів чи друзів, які проживають у росії. Спочатку ми ще намагалися розмовляти з ними, але це не має сенсу. Їхнє ставлення ображає нас. Вони вірять у пропаганду та кажуть нам, що ми вигадуємо, але люди вмирають у нас на очах. У них у росії є власний телевізор, який каже їм, що думати. Вони поводяться як «зомбі», просто загіпнотизовані.

Перші кілька місяців я взагалі не міг зосередитись на м'ячі, футболі. Коли ми зібралися у квітні із «Шахтарем», почали проводити благодійні матчі. І лише десь у травні, під час командного збору, я потихеньку почав розуміти, що життя продовжується. Наші герої, воїни захищають нас, а в нас інше завдання.

Нині у нас стартував чемпіонат України. Під час наших ігор ще не було сирени, але один матч, в іншому місті (у Львові. — Прим.), тривав три з половиною години. Його тричі переривали через ризик вибуху. На нашому Олімпійському стадіоні в Києві є дуже хороше бомбосховище, тож ми не турбуємося. Можемо швидко спуститися на стоянку та сховатися там. І я говорю про це як про щось цілком буденне, бо зараз така реальність.

Із нинішнім президентом України Володимиром Зеленським я знайомий давно. Коли ми з родиною переїхали з Донецька до Києва, то винаймали квартиру, а офіс «Кварталу 95″ знаходився поверхом нижче, тож Зеленського та його колег я бачив щодня. Із багатьма з них я дружу до сьогодні, ми мали хороший контакт. Перш ніж стати політиком, Володимир Олександрович зіграв у серіалі „Слуга народу“. Коли він прийшов до влади, усі шукали такого телегероя. Хтось вірив у нього, хтось ні. Завдяки своїм діям він став справжнім лідером. Він показав, який він сильний та як чудово спілкуватися з усім світом. За ним ходять люди, усі військові, він заслуговує на велику повагу».

Додамо, що Андрій Пятов завершив кар'єру в національній збірній, у складі якої провів 102 матчі — більше в активі лише Анатолія Тимощука (144), Андрія Шевченка (111) та Андрія Ярмоленка (109).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній воротар «Динамо» та президент ПФЛ серйозно постраждав через обстріл на передовій.

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