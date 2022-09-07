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Україна

путін пригрозив більше не випускати зерно з України: у Зеленського відповіли

11:42 7 вересня 2022
путін

В росії заговорили про обмеження вивезення зерна з українських портів, яке почали експортувати на початку серпня після того, як відповідну угоду було затверджено.

Як повідомляє ВВС, російський президент володимир путін, виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоці, заявив, мовляв, практично все зерно йде не у найбідніші країни світу, а до Євросоюзу. Він стверджує, що за Всесвітньою програмою продовольства ООН було завантажено лише два кораблі з вісімдесяти семи. путін погрожує поговорити з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, який став посередником при вирішенні питання щодо експорту української агропродукції, щоб «обмежити напрямок вивезення зерна та торговельного продовольства цим маршрутом», тобто до Євросоюзу.

Наголошується, що з цього приводу виступив і російський постпред в ООН віктор нєбєнзя, нарікаючи на те, що росія нічого не отримала від цієї угоди і що «жодне російське судно не вивезло з російських портів російське зерно на експорт».

У той же час видання наводить слова радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка, який у коментарі «Рейтер» заявив, що у росії немає підстав для перегляду зернової угоди і що умови угоди дотримуються. Позицію рф з цього питання він назвав «несподіваною» та «безпідставною».

Нагадаємо, що Стамбульська угода передбачає створення зелених коридорів для вивезення української агропродукції із трьох чорноморських портів — Одеси, Чорноморська та Південного. Її підписали 22 липня за посередництва президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Фото з Вікіпедії

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