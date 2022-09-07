У Швейцарії вирішили саджати у в’язницю тих, у кого взимку в будинку буде «надто тепло»

Європа готується до складної зими в умовах зростаючого енергетичного шантажу з боку рф. Ось, наприклад, дії уряду Швейцарії. Порушення нового Закону про газ буде каратися ув'язненням і штрафами, пише журналіст Руеді Штудер у швейцарському виданні blick.

Якщо взимку газу буде недостатньо, федеральний уряд буде вживати жорстких заходів. У будинках, що опалюються газом, температура всередині приміщень повинна бути не більше 19 градусів. Гаряча вода повинна бути нагріта тільки до 60 градусів. Обігрівачі будуть заборонені. Витрачати енергію на опалення саун та басейнів теж заборонено. Виняток зроблено лише для лікарень, пологових будинків та будинків для людей похилого віку.

Але це не все: кожному, хто порушує правила, загрожує ув’язнення або штраф. У разі умисних дій можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Навіть у разі недбалого порушення заходів передбачається штраф до 180 денних ставок.

Ці всі заходи передбачені федеральним законом про народногосподарське забезпечення, на який Департамент економіки (EAER) прямо посилається в офіційному документі.

«Порушення закону про державне постачання завжди є проступками або навіть злочинами в деяких випадках і переслідуються кантонами ex officio», — пояснює речник WBF Маркус Шпорндлі. Визначенням штрафів може займатися прокуратура за допомогою постанови про накладення штрафу, каже Шпорндлі. Щоденна сума штрафу зазвичай становить не менше 30 й не більше 3000 франків. А розмір добової ставки визначається відповідно до особистих та економічних обставин винного.

Тобто той, хто випадково неправильно налаштував термостат, буде покараний менше ніж той, хто навмисно нагріває свій басейн до 25 градусів. Покарання для компанії, яка свідомо перевищить квоту газу, ймовірно, буде ще суворішим. Бо на квотування також поширюються штрафні положення.

Можливі вибіркові перевірки. Однак широкого полювання на «енергетичних грішників» не буде. «Ми не поліцейська держава», — сказав міністр економіки Гай Пармелін на пресконференції Федеральної ради. «Поліція ходить не до всіх, але вибіркові перевірки можуть проводитися», — каже Пармелін.

«Проєкти розпоряджень передусім базуються на тому, що переважна більшість населення дотримується закону», — наголошує Шпорндлі.

Нагадаємо про рекомендації, як обігрітися в квартирі цієї зими.



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