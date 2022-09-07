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Суспільство та люди

У Міноборони назвали нові терміни постановки жінок на військовий облік

13:48 7 вересня 2022
Військовий облік

«Тепер уже офіційно — жодних обмежень для жінок з 1 жовтня не буде», — заступник міністра оборони Ганна Маляр підвела межу під чи не найобговорюванішою темою про взяття жінок на облік та заборону їм виїжджати з країни.

«Міноборони підготувало наказ, яким у чергове відстрочило терміни взяття жінок на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ підписав міністр оборони Олексій Рєзніков», — заявила Маляр.

«Так, цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ми ж, в межах своїх повноважень, можемо лише відтермінувати строки. Тож, ще на рік — до 01 жовтня 2023, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним. Робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується. Тому, ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує», — пояснила Ганна Маляр.

Нагадаємо про ініціативу нардепа Олексія Гончаренка щодо вирішення питання з військовим обліком для жінок.

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