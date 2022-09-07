З початку війни українці масово виїхали на підконтрольну територію, тож діти навчаються за українською програмою в українських школах. На окупованих територіях рашисти намагаються створити картинку — «діти навчаються», а викладачів вони привозять з рф.

«Отже, у Сєвєродонецькій громаді з 8248 учнів лишилися всього 840. Із загальної кількості станом на початок 2022 року ця цифра складає усього 8%. Тобто, незважаючи на постійні заяви окупаційної влади про масове повернення людей у місто, ми маємо у середньому ті ж самі цифри, що й у червні. Якщо і повернулися, то одиниці. Скоріше — виїхали, — пише Сергій Гайдай. — 840 учнями раніше неможливо було повністю заповнити дві школи міста, росіяни намагаються одразу п’ять. І нехай на усі заклади не вистачить вчителів, яких влаштувалося на роботу усього 89 осіб, головне — кількість шкіл.

Освітній процес там організували не в офлайн режимі, і навіть не в онлайн. А у якійсь дивній заочній формі. Діти приходять на подвір’я школи, отримують завдання для самостійного вивчення матеріалу і повертаються додому, де немає ані світла, ані Інтернету. Як готуватися у темряві? Як самостійно вивчати закони фізики, логарифми або граматику — незрозуміло".

До речі, українські вчителі, які погодяться викладати у школах на тимчасово окупованій рашистами території (обов'язковою умовою для них там є використання освітніх програм рф), можуть бути притягнуті до відповідальності за співпрацю з країною-агресором.



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