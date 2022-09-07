На одному з угорських телеканалів розпочався новий сезон «Х-фактора». За традиційним сценарієм шоу починається з вибіркових ефірів. Українську співачку Еріку Герцег, яка сім років була учасницею групи «ВІА Гра», обрали четвертим наставником учасників конкурсу разом з Лаці Гаспаром, Петі Пушкашем і ByeAlex.

Як повідомляє місцеве видання, Еріка родом із Закарпаття. Вона народилася у селі Мала Добронь, навчалася в Захоні та Берегові, потім жила в Києві, а в 2020 році переїхала до Казахстану, де почала сольну кар'єру.

До Будапешту Еріка приїхала у 2022 році, коли її запросили на кастинг наставниці «Х-фактору», якраз на початку війни.

До Будапешту Еріка приїхала у 2022 році, коли її запросили на кастинг наставниці «Х-фактору»

«У програмі — принаймні в першому ефірі — не було жодного слова про російсько-українську війну, навіть коли серед учасниць з’явилася росіянка Катерина Зуєва — модель, що має 2,9 мільйона підписників у Інстаграм, — пише видання. — Вона рік живе в Угорщині і розповіла Герцег, що українська співачка — велика зірка і дуже популярна в росії, від радості навіть заспівала одну з пісень Герцег. Про російсько-українську війну ні до, ні під час, ні навіть після співу не згадувалося. У вимірі „Х-фактор“ не існує війни як такої, як і розбомблених міст та загиблих мирних жителів. Тут можна повеселитися».

До слова, росіянка отримала від членів журі найвищі бали та пройшла далі. А сама Еріка Герцег продовжує і далі мовчати про війну у рідній Україні й будувати кар’єру в Угорщині, яка сприятливо налаштована щодо рф.

Раніше шанувальники присоромили ексвіагрянку Сєдокову, яка замовчує війну в Україні.

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