Збирають на «Байрактари» і виступають перед росіянами: «ВІА Гра» виявила неоднозначну позицію

Гурт «ВІА Гра» засвітився на концерті на Кіпрі, де виступив на відкритті готелю, зокрема й перед російською публікою. Новина з'явилася в росЗМІ, які дорікають артисткам за антивоєнну позицію.

«Нинішній склад групи — це Софія Тарасова, Уляна Синецька та Ксенія Попова — активно ділиться у соцмережах своєю позицією щодо того, що відбувається у світі. Артистки не приховують, що їхня думка про спецоперацію негативна. Незважаючи на це, зірки із задоволенням виконали хіти, що полюбилися російській публіці, і не зронили під час концерту ні слова про свою думку», — пишуть ЗМІ.

У мережі з'явилося відео виступу солісток гурту — Софії Тарасової, Уляни Синецької та Ксенії Попової. Вони виконали російськомовні хіти.

У соціальних мережах дівчата висловили своє ставлення до того, що відбувається.

Ксенія Попова підтримала народний збір на «Байрактари» Сергія Притули, опублікувавши сторіс в Інстаграм.

Софія Тарасова першого дня російського вторгнення опублікувала чорний квадрат і виступила з закликом до миру.

«Мої батьки з Ленінграда. Як і всі попередні покоління. Але через те, що батьки переїхали, я народилася і виросла в Києві. Єдина в сім'ї знаю українську мову. Все своє життя, я відчувала себе на стику. На стику братніх культур. Зсередини розриває на частини. Моя душа болить. Дуже страшно. Говорити щось складно, і тому вважаю за потрібне зараз, берегти свої сили для підтримки своїх близьких. Дай Боже миру нам усім», — написала Тарасова.

Уляна Синецька, яка є громадянкою росії, не виявляє свою позицію в соціальних мережах. Дівчина зустрічається з українським виконавцем Микитою Олексієвим. Він розповів раніше, що з коханою живе у Києві та бачить спільне майбутнє в Україні. Алексєєв також повідомив, що Синецька хоче отримати українське громадянство.

Нагадаємо, автор і продюсер мегапопулярного проекту Костянтин Меладзе поїхав з Росії до Італії, а його дружина Віра Брежнєва відкрила свій волонтерський центр допомоги українцям у Польщі.

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