Рада дозволить українцям самостійно збільшити пенсії

Верховна Рада України, яка у першому читанні підтримала законопроект, що впроваджує штрафи за мобінг, прийняла за основу із скороченням терміну підготовки до другого читання законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні.

Йдеться про проект закону № 7649. «Даний законопроект передбачає можливість працюючим громадянам збільшити власне забезпечення по досягненню ними пенсійного віку або пенсійне забезпечення своїх батьків, родичів. Запропоновані зміни до чинного законодавства передбачають можливість добровільної сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування відповідно договору, що укладається з Пенсійним фондом України», — йдеться у повідомленні інформаційного управління парламенту.

Зазначається, що такій договір можна буде укласти в електронній формі через портал «Дія», у тому числі з використанням мобільного додатка «Дія», або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що пенсійне посвідчення стало доступним для громадян у вигляді цифрового документу в мобільному застосунку «Дія». Воно автоматично з'явиться у людей, які вийшли на пенсію за віком та отримували посвідчення після 2014 року. Іншим треба буде його завантажувати.

Фото зі сторінки ВРУ

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