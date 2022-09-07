«Грачі» доліталися: українські десантники за день «демілітаризували» два російські штурмовики Су-25

Військові експерти вважають, що росіяни навряд чи зможуть зупинити рішучий наступ ЗСУ.



Служба зв"язків з громадськістю Командування ДШВ ЗСУ інформує, що сьогодні, 07 вересня, в одному з районів виконання завдань, підрозділами протиповітряної оборони були успішно збиті два російських штурмовики Су-25 «Грач».

Броньовані пташки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК «Ігла».

Як повідомляє Оперативне командування «Південь», нашими ракетно-артилерійськими підрозділами щільно обстріляні жива сила ворога, його озброєння, військова техніка та пункти управління.

«При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи. Підтверджені втрати ворога складають 30 рашистів та 2 бойові машини піхоти.

При спробі атакувати наші позиції ударний ворожий гелікоптер К-52 був збитий силами протиповітряної оборони", — зазначено в повідомленні.

ЗСУ звільнили кілька населених пунктів під Балаклією і продовжують контрнаступ, як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).



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