Старий розслабився: путін задрімав на нараді з чиновниками (відео)

Підстаркуваті керівники рф на чолі з путіним борються зі сном. В мережу виклали відео, де на нараді чиновники, що не виспалися, намагалися не заснути, але вдалося це не всім.

Як повідомляє The Daily Mail, під час нещодавньої наради з урядовцями, що відбулася на острові Руський і була присвячена питанням розвитку туризму, президент рф путін дозволив собі та колегам трохи подрімати.

«Ще перед польотом на Камчатку у президента Росії Володимира Путіна загострилися проблеми з нирками, з'явився набряк обличчя, чітко з'явилися „мішки“ під очима», і про всяк випадок був навіть готовий дублер", — йдеться в матеріалі The Daily Mail.

Після цього з'явилися повідомлення про те, що під час поїздки на Далекий Схід, де проходять військові навчання «Схід-2022» путін скаржився лікарям на втому та задишку.

Ймовірно настрій диктатора не покращують і новини з України, адже атака ЗСУ стала наслідком передислокації частини підрозділів противника з харківського на південний напрямок з метою запобігання українському контрнаступу в Херсонській області.

В диктатора-вбивці такі страшні побоювання за здоров’я, що він наказав кожному з дітей перед зустріччю з ним в Калінінграді пройти карантин від Covid на два тижні.

442

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram