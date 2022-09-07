40.01 / 40.97 39.47 / 40.56
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Старий розслабився: путін задрімав на нараді з чиновниками (відео)

17:22 7 вересня 2022
путін

Підстаркуваті керівники рф на чолі з путіним борються зі сном. В мережу виклали відео, де на нараді чиновники, що не виспалися, намагалися не заснути, але вдалося це не всім.

Як повідомляє The Daily Mail, під час нещодавньої наради з урядовцями, що відбулася на острові Руський і була присвячена питанням розвитку туризму, президент рф путін дозволив собі та колегам трохи подрімати.

«Ще перед польотом на Камчатку у президента Росії Володимира Путіна загострилися проблеми з нирками, з'явився набряк обличчя, чітко з'явилися „мішки“ під очима», і про всяк випадок був навіть готовий дублер", — йдеться в матеріалі The Daily Mail.

Після цього з'явилися повідомлення про те, що під час поїздки на Далекий Схід, де проходять військові навчання «Схід-2022» путін скаржився лікарям на втому та задишку.

Ймовірно настрій диктатора не покращують і новини з України, адже атака ЗСУ стала наслідком передислокації частини підрозділів противника з харківського на південний напрямок з метою запобігання українському контрнаступу в Херсонській області.

В диктатора-вбивці такі страшні побоювання за здоров’я, що він наказав кожному з дітей перед зустріччю з ним в Калінінграді пройти карантин від Covid на два тижні.

442

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зрадниця Олена Чорна

Вона ненавиділа Україну і воювала разом із рашистами: винесено вирок черговій зрадниці

Полуниця

Посійте по полуниці цей сидерат у вересні і ягоди наступного року буде «просто завались» (відео)

полуниця

У вересні один раз посипте цим полуницю, і ягід наступного року буде море (відео)

Віталій Манський

Міхалков «стукнув»: в росії оголошено у розшук відомого кінорежисера Віталія Манського

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту