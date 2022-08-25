Війна в Україні триватиме не менше року: британські ЗМІ опублікували тривожний прогноз

Попри розмови про те, що російська армія деморалізована, втомилася, а у росіян не вистачає ресурсів для наступу, ця війна скоро не закінчиться. За прогнозами багатьох експертів, війна триватиме менше ніж рік.



Британська газета The Guardian оприлюднила п'ять прогнозів наступних шести місяців війни.



1. Війна, ймовірно, триватиме принаймні рік, але фактично зайшла у глухий кут, та її інтенсивність зменшується.



Видання пише, що ні Україна, ні росія не готові припиняти бойові дії, попри втрати. Україна хоче повернути свої окуповані території. росія хоче й надалі завдавати шкоди не лише своєму противнику, а й, опосередковано, заходу. Кремль вважає, що зима зіграє йому на руку.



Після того, як відкрилися звірства росіян у Бучі, Ірпені та інших місцях під Києвом, сторони не сідали за стіл переговорів.



Рух на передовій після падіння Лисичанська наприкінці червня був мінімальним.



2. Україна не має коштів для ефективної звичайної контратаки, тоді як партизанські рейди є оптимістичним способом прискорити крах росії.



Україна хотіла б повернути собі Херсон, але має недостатньо можливостей, щоб відтіснити росіян. Київ змінив свою стратегію на завдання далекобійних ракетних ударів та зухвалі рейди спецпризначенців на російські бази у глибокому тилу.



Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що мета полягала у тому, щоб «створити хаос усередині російських сил». Але хоча це знизить ефективність окупантів, малоймовірно, що це призведе до того, що окупанти добровільно здадуть Херсон, як на це сподівалися деякі українські чиновники, йдеться у матеріалі.



3. росія все ще хоче пробити собі шлях уперед, але її увага, ймовірно, буде зосереджена на закріпленні своїх досягнень та анексії території України.



росія не має нового плану наступу, окрім масованими ударами артилерії руйнувати міста й прокладати собі шлях уперед. росіяни бомбардують міста тому, що це ефективно, таким чином вони намагаються мінімізувати свої втрати, які за деякими західними оцінками, 15 тисяч людей вбитими. Вона продовжує застосовувати цю стратегію навколо Бахмута на Донбасі, але прогрес іде повільно, частково тому, що довелося передислокувати частину сил для зміцнення Херсона.



«кремль, можливо, не домігся того, на що сподівався на початку війни, але зараз росія володіє великими ділянками української території на сході та півдні та активно говорить про проведення референдумів та анексію. З наближенням більш прохолодної погоди вона, ймовірно, зосередиться на зміцненні того, що в неї є», — йдеться у прогнозі.



4. Зима прискорить нову кризу біженців та створить можливість для тих, хто зможе підготуватися найкраще.



Зима дуже важлива у стратегічному розумінні обох сторін. Україна вже стурбована гуманітарними проблемами, бо на Донеччині та інших прифронтових районах немає газового опалення. Імовірно, взимку буде нова хвиля міграції. Можливо, до 2 млн осіб перетнуть кордон з Польщею.



«росіяни розглядають зиму як можливість. Україна побоюється, що росія націлиться на її енергосистему, загостривши проблему опалення, і може просто відключити величезну Запорізьку атомну електростанцію. Москва також хоче продовжити страждання Заходу щодо вартості енергоносіїв і має підстави посилювати тиск.



Проте весна може бути часом для нового наступу — кожна сторона захоче поповнити запаси та підготуватися до того, що, ймовірно, стане ще одним сезоном війни», — вважає автор матеріалу.



5. Захід повинен вирішити, чи хоче він, щоб Україна перемогла або просто трималася, і йому потрібно зіставити гуманітарну допомогу з величезною потребою.



Україна зазнала б поразки без західної військової допомоги. Але досі Захід постачає Києву зброю для оборони, але не для наступу.

Західні політики говорять про необхідність відтіснення росії до довоєнних кордонів, але не дають для цього достатньої кількості техніки.

Водночас, гуманітарна потреба України зростає. На реконструкцію не вистачає грошей, і багато будинків на північний схід та північний захід від Києва залишаються зруйнованими за п'ять місяців після відходу росіян. Люди живуть у гаражах чи тимчасових будівлях.



Переселенцям з зон бойових дій доводиться жити у школах чи дитячих садках, тимчасовому житлі.

Україна має дефіцит бюджету у розмірі 5 млрд доларів на місяць через війну, а допомога та реконструкція обійдуться у багато разів дорожче.



Нагадаємо, на День Незалежності України Київ відвідав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Це був третій його візит до нашої країни після початку широкомасштабного вторгнення росії. Джонсон оголосив про новий пакет допомоги від Великобританії на 54 мільйони фунтів і сказав, що ніколи не сумнівався у тому, що українці переможуть у цій війні.

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