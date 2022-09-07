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Україна

Добровольці отримають статус УБД — закон прийнято

19:42 7 вересня 2022
Бійці

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 7322, згідно з яким добровольці матимуть змогу отримати статус учасників бойових дій.

В інформаційному управліні парламетну зазначили, що раніше такий статус могли отримати ті, хто служив або служить у ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ та інших військових формуваннях чи правоохоронних органах.

Раніше перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун зазначав, що було розроблено відповідний порядок отримання статусу. Він, зокрема, передбачає звернення від трьох сторін: безпосередньо командира добровольчого підрозділу, в якому доброволець проходив службу; клопотання командира Територіальної бригади, до сил якої входить добровольче формування, а також клопотання керівника територіальної громади, на базі якої було створено добровольче формування.

Материал «Чи можна перервати контракт у теробороні та хто отримає статус учасників бойових дій: пояснює адвокат» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки ВРУ у соцмережах

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