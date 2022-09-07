Рада затвердила «112»: в Україні з'явиться єдиний номер виклику екстрених служб

Верховна Рада України, яка ухвалила закон щодо надання статусу УБД добровольцям, також прийняла рішення щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером «112».

«Верховна Рада України ухвалила в цілому закон (№ 7581), який створює підстави для впровадження в Україні єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів», — зазначив спікер парламенту Руслан Стефанчук, додавши, що, по суті, це означає об’єднання всіх служб — «101», «102», «103» та «104» — в єдину систему.

За його словами, принцип «єдиного вікна» дозволить забезпечити кращий рівень надання екстреної допомоги та оперативно залучати декілька екстрених служб у разі виникнення невідкладних ситуацій.

До речі, цей документ є одним із зобов’язань України у рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо, що на нинішньому засіданні народні депутати також підтримали у першому читанні проект закону, яким вводиться відповідальність за мобінг — цькування працівника на роботі.

Фото з сайту ВРУ

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram