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Суспільство та люди

Рада затвердила «112»: в Україні з'явиться єдиний номер виклику екстрених служб

19:59 7 вересня 2022
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Верховна Рада України, яка ухвалила закон щодо надання статусу УБД добровольцям, також прийняла рішення щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером «112».

«Верховна Рада України ухвалила в цілому закон (№ 7581), який створює підстави для впровадження в Україні єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів», — зазначив спікер парламенту Руслан Стефанчук, додавши, що, по суті, це означає об’єднання всіх служб — «101», «102», «103» та «104» — в єдину систему.

За його словами, принцип «єдиного вікна» дозволить забезпечити кращий рівень надання екстреної допомоги та оперативно залучати декілька екстрених служб у разі виникнення невідкладних ситуацій.

До речі, цей документ є одним із зобов’язань України у рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо, що на нинішньому засіданні народні депутати також підтримали у першому читанні проект закону, яким вводиться відповідальність за мобінг — цькування працівника на роботі.

Фото з сайту ВРУ

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