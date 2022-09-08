Покази лічильника не встигли передати вчасно: у Київтеплоенерго пояснили, що робити

Якщо споживач вчасно не передав до обслуговуючої організації показання лічильників гарячої води, то нарахування будуть здійснені за середнім значенням такої квартири за останній рік. Про це повідомили у «Київтеплоенерго».

Після отримання актуальних даних лічильника, компанія проведе коригування нарахувань за гарячу воду автоматично.

Якщо показання квартирних лічильників не передавалися понад три місяці, можна скоригувати їх у Комунальному концерні «Центр комунального сервісу». Для цього потрібно скористатися месенджером у Facebook або Skype.

«Консультацію щодо нарахувань можна отримати у Центрі комунального сервісу або за телефоном (044) 247−40−40. Нагадаємо, передавати свідчення лічильників потрібно щомісяця, починаючи з 5 числа», — йдеться у повідомленні.

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