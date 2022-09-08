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Клуб споживачів

Покази лічильника не встигли передати вчасно: у Київтеплоенерго пояснили, що робити

9:55 8 вересня 2022
лічильники

Якщо споживач вчасно не передав до обслуговуючої організації показання лічильників гарячої води, то нарахування будуть здійснені за середнім значенням такої квартири за останній рік. Про це повідомили у «Київтеплоенерго».

Після отримання актуальних даних лічильника, компанія проведе коригування нарахувань за гарячу воду автоматично.

Якщо показання квартирних лічильників не передавалися понад три місяці, можна скоригувати їх у Комунальному концерні «Центр комунального сервісу». Для цього потрібно скористатися месенджером у Facebook або Skype.

«Консультацію щодо нарахувань можна отримати у Центрі комунального сервісу або за телефоном (044) 247−40−40. Нагадаємо, передавати свідчення лічильників потрібно щомісяця, починаючи з 5 числа», — йдеться у повідомленні.

Раніше влада попереджала, що у зимовий період температура у квартирах буде на кілька градусів нижчою.

«ФАКТИ» розповідали, як не замерзнути взимку вдома без опалення.

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