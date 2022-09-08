Президент ФК «Рух» Григорій Козловський спільно з президентом «Карпат» Володимиром Матковським та головою Львівської асоціації футболу Олександром Шевченком фінансово долучилися до допомоги сім'ям футбольних ультрас, які загинули на війні. Вони перерахували до благодійного фонду 1,5 мільйона гривень.

«Футбольна громада — це велика родина. Футбольний клуб „Рух“ спільно з президентом „Карпат“ Володимиром Матковським та головою Львівської асоціації футболу Олександром Шевченком приєдналися до фонду „Трибуна Героїв“ та перерахували по 500 тисяч гривень на допомогу сім'ям футбольних фанатів, що загинули на війні», — розповів президент ФК «Рух» Григорій Козловський.

За його словами, ця акція демонструє, що незалежно від того, за яку команду вболіваєш, усі об'єднані спільною метою.

«Мета у всіх нас одна — це перемога України та допомога людям, які постраждали у війні. Користуючись нагодою, хотів би закликати футбольних людей долучатися до фонду», — закликав Козловський.

Ініціаторами створення благодійного фонду «Трибуна Героїв» стали українські футбольні ультрас. Метою фонду є системна фінансова, соціальна та юридична підтримка сімей, рідні яких загинули на війні.

«З перших днів повномасштабного вторгнення ми почали отримувати багато звісток про загибель наших хлопців. Наша мета — допомогти родинам загиблих на війні ультрас. Для того щоб фонд працював, дуже важливо мати підтримку у футбольної спільноти. Тут у Львові ми її маємо. Це взагалі безпрецедентна акція, адже український футбол об’єднаний довкола однієї спільної мети», — розповів засновник благодійного фонду «Трибуна Героїв» Тихін Амосов.

Засновник благодійного фонду “Трибуна Героїв” Тихін Амосов

За словами співзасновника благодійного фонду «Трибуна Героїв» Дмитра Кукурудзи, війна вже забрала життя 111 хлопців, які представляли ультрас українських клубів.

Співзасновник благодійного фонду “Трибуна Героїв” Дмитро Кукурудза

«Футбольна спільнота підтримала нашу ініціативу і докладає всіх зусиль, щоб мету фонду було досягнуто», — додав він.

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