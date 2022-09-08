Різанина в маршрутці: в Одесі пасажир під час поїздки отримав удар ножем у живіт

Нещодавно у Києві були затримані молодики, що побили 34-річного чоловіка, який за кілька днів помер у лікарні від травм. І ось знову скоєний злочин.

Як повідомляє Управління Національної поліції, 30 серпня в Одесі під час поїздки в маршрутному автобусі правопорушник ударив ножем пасажира, коли між ними виникла сутичка. Потерпілий тоді вийшов із транспорту, його ушпиталили із проникаючим пораненням черевної порожнини, а зловмисник поїхав далі.

На пошуки злочинця оперативники витратили кілька днів і врешті затримали його за місцем мешкання. У чоловіка вилучили ймовірне знаряддя злочину.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили правопорушнику про підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України та клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», — повідомив начальник слідчого відділення територіального підрозділу поліції Павло Гавришко.

Нагадуємо, що затримано чергового агента рф, який збирав та передавав ворогу координати військових підрозділів ЗСУ у Миколаєві.

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