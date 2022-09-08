Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України: що до нього входить

Після чудового подарунка до Дня незалежності Президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін.

«Вчора президент США Джо Байден схвалив новий транш допомоги Україні, який оцінюється в 675 мільйонів доларів», — сказав Остін, виступаючи на п'ятій зустрічі у форматі «Рамштайн» у Німеччині.

В офісі президента вже відреагували на нову військову допомогу від США. Керівник ВП Андрій Єрмак подякував союзникам за наданий транш.

Раніше газета The Washington Post писала, що новий пакет включатиме додаткові снаряди для артилерійських ракетних установок, включаючи боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Нагадаємо, що формат «Рамштайн» — це зустріч союзників України на чолі із США. Першу таку зустріч було організовано 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Формат об'єднує понад 40 країн, більшість з яких є членами НАТО та ЄС. Зустрічі проводяться з метою координації військової допомоги Україні для відбиття російської агресії.

Раніше «ФАКТИ» писали, що звертаючись до учасників попередньої, четвертої зустрічі у форматі «Рамштайн» президент Володимир Зеленський заявив, що чим більше зброї отримає Україна, тим раніше в Європі настане мир.

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