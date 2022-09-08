Зовсім доросла: старша дочка Євгена Кошового показала свого бойфренда (фото)

Старша дочка зірки «Вечірнього Кварталу» Євгена Кошового Варвара, що швидко перетворилася на чарівну дівчину, продовжує виявляти всі ознаки «дорослішання».

Дійшло до того, що Варя навіть зважилася на те, щоб здивувати тата та його шанувальників знімками свого бойфренда.

На одному з фото вона посадила його біля своїх ніг, а на інших вирішила втопитися в обіймах підлітка і навіть дозволила йому покласти руку на своє плече.

Через те, що світлини опубліковані в сториз її чергового акаунту, то залишити гнівні або хвалебні коментарі фоловери не могли, тому причаїлися напередодні подальших публікацій в мережі.



Нагадуємо, що керівник студії «Квартал 95» Євген Кошовий з дружиною Ксенією нещодавно відзначили 15-ту річницю весілля.



316

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram