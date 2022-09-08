Чайна ложка цієї речовини замінить машину гною та інших добрив: що потрібно обов'язково додати до ґрунту на городі восени (відео)
Кінець літа-початок осені — це час, коли потрібно впритул зайнятися кущами полуниці. Але не лише самі кущики потребують уваги. Потрібно подбати й про ґрунт. Щоб відновити ґрунт, потрібне грамотне підживлення. Тільки так можна поповнити землі всі втрачені сили та підготувати її до майбутнього дачного сезону.
Автори YouTube-каналу «Поради біолога» пропонують використовувати підживлення повільної дії, що особливо важливо при підгодівлі землі восени.
До її складу входить велика кількість мікро- та макроелементів. Крім того, вона натуральна та підходить на ділянки не тільки полуниці, а й плодових дерев та чагарників.
Йдеться про кісткове борошно. При цьому необхідно зберігати такі пропорції: 1−3 столові ложки кісткового борошна на 1 квадратний метр ґрунту.
Після внесення добрива землю потрібно ретельно перекопати.
На це підживлення полуниця дуже добре реагує. Тому при посадці нових кущиків можна у кожну лунку додати по 1 чайній ложці добрива.
На думку авторів, ложка такого добрива замінить машину гною.
Нагадаємо, за допомогою сидерату можна оживити полуничні грядки та наситити ґрунт азотом.
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