Сиплю під озимий часник 2 ложки цього добрива, і знаю, що наступного року отримаю чудовий урожай (відео)

Вересень — час, коли дачники та фермери-аматори починають посилено дбати про майбутній урожай. Озимий часник також вимагає до себе уваги не менше, ніж полуниця чи смородина.

Посадка цієї цибулинної рослини під зиму забезпечить відмінну якість та великий розмір головок та зубків часнику. Про те, як правильно доглядати озимий часник у вересні, розповідають автори YouTube-каналу «Поради біолога. Progressive way».

Так, лунки для посіву часнику можна підготувати за допомогою простої скляної пляшки з великою шийкою. Якщо за місяць ви не встигли підготувати грядку, її потрібно перекопати хоча б за сім днів, щоб часник не затягнуло у землю та не викинуло на поверхню. У такому разі він може просто вимерзнути.

Перед посадкою потрібно зробити лунки за допомогою шийки пляшки. На ній треба позначити глибину висадки часнику — близько 15 сантиметрів.

Перед посадкою лунку потрібно ще й заправити. Для цього беремо склянку крейди, три склянки деревної золи та відро компосту або перегною. Все ретельно перемішуємо. Також знадобиться трохи піску. У лунки насипаємо по одній ложці поживної суміші і зверху обов'язково висипаємо сантиметр піску.

На піщану подушку потрібно розкласти зубці часнику донцем донизу і зверху додати живильну суміш догори.

Більше часник можна не удобрювати, тому що у поживній суміші буде все, що потрібно.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, що потрібно обов'язково додати до ґрунту на городі восени.

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