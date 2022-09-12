Реанімуємо землю на ділянці після картоплі: як правильно посіяти сидерати для великого врожаю (відео)

Не секрет, що у зв'язку із важкими економічними умовами багато дачників та городників вважають за краще вирощувати на ділянці велику кількість картоплі, щоб «убезпечити» себе взимку.

За той час, поки з бульби виросте кущ картоплі, рослина споживає значну кількість поживних речовин, знижуючи таким чином їх запас у ґрунті.

Для того, щоб відновити родючість ґрунту і, відповідно, отримати наступного року великий урожай, досвідчені дачники сіють на ділянці сидерати.

Як це зробити з максимальним ефектом?

Так насамперед ділянку необхідно перекопати, а бур'яни — знищити.

Потім треба насіння сидератів розкидати рівномірно по ділянці (можна в борозни), а потім закласти граблями, щоб спритні птахи не склеювали привабливі для них зернятка. Якщо осінь видалася сухою, грядки потрібно поливати.

Навесні залишиться скосити рослини до того моменту, як вони перейдуть у фазу цвітіння, після чого перекопати ділянку разом зі скошеними сидеральними травами.

Досвідчені аграрії закладають у землю зелену частину приблизно на 10 см. До речі, ви можете використовувати для посадки картоплі лише коріння сидератів, а зелену масу застосовувати як добрива на грядках, призначених для вирощування інших культур.

Нагадуємо, кінець літа-початок осені — це час, коли потрібно впритул зайнятися кущами полуниці. Але не лише самі кущики потребують уваги. Потрібно подбати і про ґрунт. Щоб відновити грунт, потрібне грамотне підживлення. Тільки так можна заповнити землі всі втрачені сили та підготувати її до майбутнього дачного сезону.

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