Восени потрібно не лише удобрювати ґрунт, а й допомогти йому оздоровитися. Восени після збирання врожаю для зниження зараженості ґрунту небезпечними хвороботворними мікроорганізмами можна використовувати один органічний та ефективний засіб. Цей засіб працює навіть за нульової температури. Він ефективно вб'є усі патогени, що накопичилися за весь сезон.

Даний спосіб полягає у використанні надоцтової кислоти. Для її приготування нам знадобиться перекис водню та столовий оцет, а також пляшка з кришкою, в якій настоюватиметься наш розчин.

Наливаємо в пляшку 1 літр 9% столового оцту та 200 мл аптечного перекису водню — 3%.

Те, що ми зараз готуємо, це маточний розчин. Ви можете відразу приготувати більше, залежно від вашої потреби. І тут потрібно пропорційно збільшити кількість компонентів.

Тепер пляшку закриваємо і ставимо у темне місце за кімнатної температури на 7−10 днів. Через цей час надоцтова кислота готова.

Така кислота не накопичується у ґрунті і її можна використовувати щорічно. Вона має природне походження і не шкодить навколишньому середовищу та не закислює ґрунт.

Для обробки ґрунту потрібно розвести 1 склянку маточного розчину (200 мл) у 10 літрах води. Цією сумішшю поливаємо ґрунт, щоб він був зволожений хоча б на глибину 1 см.

Цим розчином можна обробляти як відкритий ґрунт, так і ґрунт у теплиці. Також їм можна обробити і саму теплицю, окрім її металевих конструкцій, особливо мідних деталей, якщо такі є.

При використанні надоцтової кислоти є один мінус. При обробці гине не лише патогенна мікрофлора, а й корисні грибки та бактерії.

Тому, якщо ви використовуватимете цей спосіб, то через тиждень після обробки і якщо погода буде не нижче 10 градусів тепла, добре заселити ґрунт живими бактеріями або корисними грибками. Наприклад, триходермою чи сінною паличкою. Якщо температура вже низька, відкладіть процедуру до весни, коли погода прогріється вище 10 градусів.

Нагадуємо, якими трьома препаратами потрібно обробити смородину від шкідників восени.

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram