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У вересні один раз посипте цим полуницю, і ягід наступного року буде море (відео)

18:13 31 серпня 2022
полуниця

Щоб щороку отримувати рясний урожай полуниці, потрібно заздалегідь готувати рослину — підгодовувати, обрізати, формувати нові кущики. Кінець літа-початок осені — це той час, коли полуницю готують до наступного року.

Автори Telegram-каналу SovBio розповіли, як доглядати полуницю у серпні-вересні. На їхню думку, відразу після збирання останніх ягід потрібно обрізати вуса та засохле листя. Залишаючи листя на кущах, можна піддати рослину зараження шкідниками. За зиму полуниця має відпочити та набратися сил.

Ґрунт потрібно акуратно розпушити між рядками. Але поруч з кущиками розпушувати на глибину понад 10 см не можна, тому що можна пошкодити кореневу систему.

Важливо також підгодувати полуницю. Під кущі першого та другого року життя у вересні потрібно внести таке добриво:

Під кущі третього року життя:

Під кущі четвертого року життя вноситься 10 г сульфату амонію.

Читайте також: Як збирати врожай полуниці до морозів: поради досвідченої городниці

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