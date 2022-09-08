«Завжди був товстий й маленький»: легендарний артист зганьбив путініста Кіркорова

Минулого вівторка у московському Театрі Сатири відкрили 99-й сезон, а ввечері відзначили день народження його почесного президента Олександра Ширвіндта, пишуть російські ЗМІ.



Путініст Філіп Кіркоров, який любить бути присутнім на всіх знакових вечірках, теж вирішив, що обов'язково має бути в Театрі.



Перед виїздом на тусовку Філіп у блозі в Instagram розповів, за що він вдячний акторові, якого шанобливо називає Майстром.



«Дякую долі за наші перетнуті шляхи життя. Вчора багато згадували мої перші творчі кроки. Олександр Анатолійович був Майстром над моєю роллю графа Альмавіва з мюзиклу „Одруження Фігаро“, якому вже, між іншим, 20 років. Знімали цю роботу у 2002 році… А костюмчик все сидить!» — поділився Кіркоров.



Свою публікацію співак супроводив відео, на якому можна побачити, серед іншого, його зустріч з Ширвіндтом. Для початку поп-король естради опустився перед Олександром Анатолійовичем навколішки. А потім почав згадувати молодість.

Але Ширвіндт, який був зіркою в ті часи, коли Кіркоров ще ходив до школи, раптово перервав зіркового гостя.



«Я пам'ятаю тебе: ти тоді був товстий і маленький», — заявив Олександр Ширвіндт.



Ймовірно, його розлютив вигляд пихатого «поп-короля» та його нав'язлива безцеремонність.



Кіркоров зблід, але все ж таки постарався не розгубитися.



«Так, так, я завжди був товстий і маленький. Все, з ювілеєм», — після цих слів він поспішив покинути кабінет Ширвіндта.



А вже за кілька годин Кіркоров зміг оговтатися від удару та у своєму старому костюмі графа Альмавіви з мюзиклу «Одруження Фігаро» й величезним букетом квітів вийшов на сцену театру і вже на очах у всіх урочисто привітав Олександра Ширвіндта — начебто нічого й не сталося.



Нагадаємо, Ширвіндт розповів, що перед смертю йому сказав Андрій Миронов. Олександр Анатолійович перебував поряд з Мироновим в останні хвилини його життя. Йому довелося виносити Миронова з театру, коли актор упав прямо під час вистави, потім шукати йому найкращих нейрохірургів.

687

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram