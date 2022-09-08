40.15 / 41.15 39.66 / 40.84
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Пенсії-2023: як дізнатися, кому не платитимуть за новими правилами

18:43 8 вересня 2022
чоловік

В Україні змінять правила розрахунку розміру пенсій — розмір зарплати після 24 лютого не враховуватиметься при нарахуванні соцвиплати. Верховна Рада внесла зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Новий закон підписаний президентом, передає «Обозреватель».

За чинною формулою розрахунку пенсії (співвідношення власної зарплати до середньої помножити на стаж у роках, 1% та на середню зарплату в країні за три роки), чим нижча власна зарплата, тим меншою буде пенсія.

Нові правила дають змогу розмір зарплати не враховувати при розрахунку пенсії, але враховувати отриманий стаж. Це вигідно тим, хто під час війни втратив роботу, чи його зарплата зменшилась.

Військовослужбовці у період воєнного стану отримують підвищені зарплати. Тому їм облік доходу під час воєнного стану дозволить отримувати вищу пенсію у майбутньому.

Читайте також: Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про сплату внесків на пенсію: що зміниться для українців

235

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

На Тельців чекає успіх у справах, а у Раків багато проблем вирішаться самі собою: гороскоп від Анжели Перл на 8 вересня

калина

Тиск швидко нормалізується: готуємо ліки із калини

День ангела

З Днем ангела Наталії: добрі привітання з іменинами у віршах, прозі та картинках

Полуниця

Посійте по полуниці цей сидерат у вересні і ягоди наступного року буде «просто завались» (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту