Пенсії-2023: як дізнатися, кому не платитимуть за новими правилами

В Україні змінять правила розрахунку розміру пенсій — розмір зарплати після 24 лютого не враховуватиметься при нарахуванні соцвиплати. Верховна Рада внесла зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Новий закон підписаний президентом, передає «Обозреватель».

За чинною формулою розрахунку пенсії (співвідношення власної зарплати до середньої помножити на стаж у роках, 1% та на середню зарплату в країні за три роки), чим нижча власна зарплата, тим меншою буде пенсія.

Нові правила дають змогу розмір зарплати не враховувати при розрахунку пенсії, але враховувати отриманий стаж. Це вигідно тим, хто під час війни втратив роботу, чи його зарплата зменшилась.

Військовослужбовці у період воєнного стану отримують підвищені зарплати. Тому їм облік доходу під час воєнного стану дозволить отримувати вищу пенсію у майбутньому.

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