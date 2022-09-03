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Шоу-бізнес

«Тільки Андрію не кажіть»: дружина Бєднякова з гумором повідомила, що він незабаром знову стане батьком

10:21 3 вересня 2022
Дружина Бєднякова

Український актор та телеведучий Андрій Бєдняков, родичі якого перебували в окупованому Маріуполі і який різко відповів прихильникам «руського міра», невдовзі вдруге стане батьком.

Його дружина Анастасія Коротка виклала в Instagram фотографію, показавши животик, що помітно округлився.

«Ось такі новини. Тіки не кажіть Андрію, він досі думає, що то мене камера телефона повнить. Ото йому сюрприз буде через кілька місяців», — пожартувала дружина актора.

Відреагував на цей пост і сам Андрій, «бідкаючися» що залишив дружину на півроку, а от зараз має…

Фоловери вітали пару, яка вже виховує доньку Ксенію, з майбутнім поповненням у родини. Серед них і колеги Андрія Бєднякова.

Нагадаємо, що днями Андрій Бєдняков, який виріс у Маріуполі та втратив там рідних під час окупації, обурився з приводу приїзду до міста, зруйнованого рашистами, путіністкі Надєжди Бабкіної. Вона разом з іншими російськими артистами влаштувала фотосесію на тлі зруйнованого рашистами Драмтеатру, на який російська авіація кидала бомби і у якому загинули близько 300 мирних мешканців.

Фото із соціальних мереж

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