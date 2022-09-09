Замість того, щоб витрачати гроші на утилізацію, росіяни просто випускають ракети нашою територією. Щодня вони здійснюють до 800 атак. Якщо порахувати, скільки їх використовують, то рашистам вистачить цих ракет ще на 3 роки. Таку думку представника ГУР МОУ Вадима Скибіцького цитує «Українська правда».

За даними ГУР, у росії явно простежується дефіцит «Іскандерів». Їх у них залишилося менше ніж 200, тому зараз вони застосовуються дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли обстрілювали околиці Києва з території Білорусі.

Згідно з підрахунками, систем «Калібр» на рік рашисти могли виготовляти 150−180 ракет.

«Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує рф. Ми порахували: С-300 — це ракети, що знаходяться на зберіганні вже понад 30 років, а більшості з них 35−40 років. Це насправді ракета, яку треба виводити із бойового складу. Її переробляють. Їх близько 7 тисяч» , — запевняє Вадим Скибіцький.

Раніше у США назвали країну, яка погодилась продати путіну снаряди для артилерії.

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